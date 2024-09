Georgina Rodriguez eksponuje krągłości w ultrakrótkiej sukience na festiwalu filmowym w Wenecji

Dla mnie te festiwale powoli zatracają swój sens, a stają się targowiskiem próżności, byle tylko się pokazać na czerwonym dywanie. Z całym szacunkiem do Georginy, ale co ona ma wspólnego z filmem, to samo tyczy się innych no name'ów, którzy walczą o uwagę, a tak naprawdę mało kto ich zna, bo już o filmie czy sztuce nie wspomnę