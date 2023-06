Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo ładują baterie na luksusowym jachcie. Rodzinny wypoczynek im służy? (ZDJĘCIA)

Yyyy 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ej ludzie jak wy tu żyjecie? Przyjechaliśmy z rodziną do Pl do rodziców , miasteczko 30tys. mieszkańców na trasie krk - kato. Gdzie podejrzewam większość zarabia minimalną krajowa. Mąż poszedł do centrum handlowego , spodenki 140zl , koszulka 120zl , fryzjer 90 zł , co daje 360zl , kupiłam antyperspirant 20zl plus obcięcie dziecka 50zl , w sumie 430zl ZA NIC a gdzie rachunki, jedzenie i podstawowe rzeczy . Zarabiając w euro nie stac mnie na życie tutaj 🤪 a w Niemczech jeszcze odkładamy spora sumę pieniędzy, chodzac co tydzień do restauracji...