Georgina Rodriguez pokazała swoją garderobę

Też bym taką miała :) może mniej krzykliwą, ale też za miliony xd i każdemu z Was jakby dali takie miliony to na bank byście chodzili w Kubotach i tylko pomagali biednym… a wtedy Ci biedni by chodzili w takich krzykliwych torebkach bo właśnie taki styl mają Ci, którzy wyszli z biedy… I dobrze, że jest taki jeden Kopciuszek na świecie bo inaczej baśnie kompletnie nie miałyby sensu… zazdrosc to brzydka cecha. Oj brzydka i taka polska.