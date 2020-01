Gosia Baczyńska też padła "ofiarą" dziennikarza "VIVY": "Doprowadził mnie do PŁACZU"

Dzisiaj w mediach dzień obrzydliwego seksisty i mizogina. Aktorstwo to ciężki zawód dla kobiety - zaczęła. Potem już było tylko ostrzej. Dziewczyna jest młoda, na początku drogi, widać ze stara się być miła dla pana, który jest niczym innym jak śliniącym się satyrem, który z obleśną pogardą zadaje kolejne, intymne, ginekologiczne wręcz pytania. To nie wywiad o tym, co zagrała, jak przekracza się psychiczne i fizyczne granice, to obleśny, krępujący, obrzydliwy mizoginistyczny pseudo podryw, sugerujący, ze żeby zagrać, trzeba się naćpać lub nachlać. To prostacka pornograficzna wydzielina, pozbawiona szacunku do aktorki, do młodej kobiety, która wykonała po prostu swoją pracę - grzmiała.