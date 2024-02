Grammy 2024. Beyonce z PRZEPALONYMI KOŃCÓWKAMI bryluje na gali. Towarzyszył jej Jay-Z i 12-letnia Blue Ivy w cudacznych butach (ZDJĘCIA)

Gala rozdania nagród Grammy, traktowana jest jako największe święto muzyki, które co roku przyciąga przed ekrany miliony widzów. W nocy z niedzieli na poniedziałek po raz 66. uhonorowano artystów, którzy zachwycili swoją twórczością w 2023 roku. Na prestiżowej imprezie nie zabrakło największych nazwisk branży muzycznej, w tym kilku piosenkarek, które ciężko zapracowały sobie na miano legend. Mowa tu o Celine Dion, Mariah Carey czy Beyonce .

Ta ostatnia z wyżej wymienionych jest niekwestionowaną królową Grammy. W ubiegłym roku do jej okazałej kolekcji trafiły cztery kolejne statuetki złotych gramofonów, dzięki czemu Amerykanka pobiła rekord najczęściej nagradzanego artysty w historii gali. Tym razem artystka nie doczekała się żadnej nominacji, mimo to przybyła na wydarzenie, swoim zwyczajem omijając oficjalną ściankę szerokim łukiem. Gwiazda miała na sobie garnitur w szachownicę od Louis Vuitton, do którego dobrała biały kapelusz. Wzrok przykuwały platynowe, nieco przepalone włosy wokalistki.