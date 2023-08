Grażyna Torbicka świętuje 86. urodziny Krystyny Loski! Zabrała ją do eleganckiej restauracji. Luksusowo? (ZDJĘCIA)

JOLKA 30 min. temu zgłoś do moderacji 51 4 Odpowiedz

To są ludzie na poziomie, z klasą. Nie to co dzisiejsi celebryci. Promocja i nazywanie pół kryminalistów, damy do towarzystwa itp celebrytami rozwala im mózgi i zaczynają wierzyć że są naprawdę gwiazdami.