Małgorzata Rożniatowska zmieniła się nie do poznania

74-letnia Małgorzata Rożniatowska , znana z ról w wielu polskich filmach i serialach, nie zamierza zwalniać tempa i cały czas pozostaje aktywna zawodowo. Ostatnio wystąpiła w trzech częściach filmów z serii "Kogel Mogel" , nadal gra w "M jak miłość" , a już wkrótce do kin trafi produkcja "Dalej jazda", w której wcieliła się w główną rolę kobiecą - Elżbietę Gugulak, wyruszającą wraz z mężem w sentymentalną podróż.

Kolejne zaskoczenie to metamorfoza wspomnianej Rożniatowskiej, która od czasów roli w "Złotopolskich" zmieniła się nie do poznania. W rozmowie z magazynem "Poradnik Zdrowie" zdradziła, że tajemnica jej wigoru tkwi w pracowitości oraz pozytywnym nastawieniu do życia. Aktorka podkreśliła również, jak ważne są dla niej zdrowe nawyki żywieniowe, zauważając jednocześnie, że nie decyduje się na surowe diety oparte na głodówkach, uznając je za nieodpowiednie dla siebie.