Gwiazdy brylują na gali z okazji 70-lecia TVP: elegancka Marta Manowska, zmysłowa Karolina Pajączkowska, Edyta Herbuś w piórach (ZDJĘCIA)

Pajączkowska, Tomaszewska, Krzan, Kurzopy... Tragedia najbardziej niedobrane stylowki. KC wieczna pyza to samo co Gomez urody nie zmieni nigdy. Tak samo irytujace jest to: ciagle na kazda gale kiecki biale czarne bezowe pudrowo rozowe do 🤢 jakby innych kolorow nie bylo. Np. Czerwien, zielona butelka, rubinowy, jagodowy, szmaragdowy, szaro- blekitno- srebrny, navy blue, granatowy. Wieczne biele, beze, roze do 🤢 co za duzo to nie zdrowo, warto od czasu do czasu postawic na zmiany na przelom.