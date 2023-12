Gwiazdy brylują na imprezie Elle w Los Angeles: Jennifer Lopez w metalicznym topie, Eva Longoria w obcisłej sukience (ZDJĘCIA)

Emi 35 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Cudaki . Nakładają wypożyczone ciuchy i się fotografują. Po co to komu? Zrobiliby coś pożytecznego , pomogli chorym czy biednym . W USA jest 90 tys aktorów , cała masa pięknych ludzi . A Wy dajecie sobie wciskać ciemnotę że ta garstka to wielkie gwiazdy . Takie same gwiazdy jak każdy z Was!