Gwiazdy brylują na premierze w teatrze: Beata Tadla z mężem, Katarzyna Skrzynecka z całą rodziną, Adriana Kalska i inni (ZDJĘCIA)

Til 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Katarzyna Skrzynecka to trochę taka dzidzia piernik. Te włosy w kucyk na czubku związane. A ona naprawdę ma ładną twarz. Mogłaby się godnie starzeć. Niestety cała ich rodzina to tak średnio z gustem, jeśli chodzi o stroje. No ale nie to najważniejsze przecież jest. Najważniejsze, że się kochają i są razem.