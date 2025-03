Gwiazdy emanują elegancją na przedoscarowej kolacji Chanel: Demi Moore, Kim Kardashian, Heidi Klum

Okres kilku tygodni między styczniem a początkiem marca, od lat określany w branży mianem tzw. awards season, nieubłaganie chyli się ku końcowi. Począwszy od gali rozdania Złotych Globów, kolejne tygodnie pełne były ceremonii, spotkań, lunchy i kolacji, podczas których aktorki i aktorzy skwapliwie promowali swoje role. Wszystko to dąży oczywiście do tego, by w najważniejszą noc sezonu, galę rozdania nagród amerykańskiej Akademii Filmowej, przytulić do serca statuetkę Oscara.