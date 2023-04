Gwiazdy Hollywood lansują się na Fashion Los Angeles Awards: Kim Kardashian z North, odsłaniająca brzuch Gwyneth Paltrow (ZDJĘCIA)

Branża rozrywkowa ma już to do siebie, że pracujące w niej osoby uwielbiają nagradzać się wzajemnie przy pierwszej lepszej sposobności. Jakby mało nam było Oscarów, Grammys, czy CFDA Awards, nowe pomysły na pozłacane statuetki regularnie wyrastają niczym grzyby po deszczu. Szczególnie łatwo zauważyć ten fenomen w Los Angeles, które chyba nadal nie może odżałować faktu, że to Nowy Jork uznawany jest za amerykańską stolicę światowej mody.