Gwiazdy i gwiazdki na premierze "Kryptonim Polska": Borys Szyc z żoną, Anita Werner z partnerem, Cezary i Edyta Pazurowie (ZDJĘCIA)

Jak to zwykle bywa, lato ściągnęło na Warszawę klątwę showbiznesowego nieurodzaju. Większość znanych twarzy wyfrunęła relaksować się w egzotycznych kurortach. Nie było komu chodzić na ścianki, a czerwone dywany przez ostatnie kilka tygodni były prawdziwą rzadkością. Zbliżający się koniec wakacji oznacza powrót premier, pokazów i innych spędów z naszymi ulubionymi bohaterami masowej wyobraźni.

Za swoistą zapowiedź nadchodzącego sezonu możemy przyjąć wtorkową premierę filmu Kryptonim Polska, która ściągnęła naprawdę zacne grono rozpoznawalnych nazwisk. Na ściance naturalnie pojawić musiały się gwiazdy obrazu z Borysem Szycem, Magdaleną Maścianicą i Maciejem Musiałowskim na czele. Wielki powrót do mediów zaliczył wyraźnie rozweselony Antek Królikowski. Nie zabrakło też skoordynowanych kolorystycznie Pazurów czy pstrokatych Trybsonów. Innymi słowy, do wyboru do koloru.