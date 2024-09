Gwiazdy na Festiwalu Filmowym w Gdyni: Magdalena Boczarska, Katarzyna Warnke, Monika Olejnik i inni

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedno z najważniejszych polskich wydarzeń filmowych. Święto kina co roku ściąga do Gdyni największe nazwiska rodzimej branży. W sobotę, 28 września, odbył się ostatni dzień tej prestiżowej imprezy, oczywiście w towarzystwie plejady gwiazd, które chętnie pozowały przed obiektywami tłumnie zgromadzonych fotoreporterów.