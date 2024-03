Gwiazdy na gali Top Seriale 2024: Elegancka Agnieszka Kaczorowska, Andrzej Nejman z córką i Maja Hyży w złotej ZBROI (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że bycie celebrytą to praca na pełny etat, szczególnie, że na naszym rodzimym podwórku co rusz słyszymy o jakiejś gali czy innym evencie, na którym wypada się pokazać. Dla przedstawicieli polskiego show-biznesu to zawsze dobra okazja, by zaprezentować misternie przygotowane stylizacje czy kolejne spektakularne metamorfozy.