Gwiazdy na gali "Woman Power": Elegancka Jolanta Kwaśniewska, wydekoltowana Edyta Herbuś i Beata Pawlikowska w jeansowej mini (ZDJĘCIA)

W piątkowy wieczór kilka znanych twarzy zameldowało się w prestiżowym warszawskim hotelu, na kolejnej edycji wydarzenia skierowanego dla kobiet, które interesuje tematyka biznesowa czy inwestycyjna. To również podczas tego wieczoru jedna z pań może liczyć na specjalnie wyróżnienie za swoje osiągnięcia w biznesie. Statuetki i nagrody to jednak nie wszystko. Jak wiadomo, wieczorowa gala to doskonała okazja do odstrzelenia się w eleganckie i niecodzienne stylizacje. Okazuje się jednak, że nie wszyscy skorzystali z tej możliwości.