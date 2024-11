Gwiazdy na półfinale "The Voice of Poland"

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w szeregach TVP wiele się zmieniło. Rewolucja nie ominęła również "The Voice of Poland". Popularne show powróciło na antenę w nieco odmienionej wersji i już zmierza do finału. Poszukiwania "najlepszego głosu w Polsce" są na ostatniej prostej. W przyszłym tygodniu poznamy zwycięzcę 15. edycji show. Zanim to jednak nastąpi, uczestnicy muszą zmierzyć się w półfinale.