Internauci oburzeni decyzją Lanberry w "The Voice of Poland": "MASAKRA. Przegrała lepsza"

"The Voice of Poland" to program, który ma na celu znalezienie najlepszego głosu w Polsce. Uczestnicy są oceniani przez doświadczonych trenerów, którzy zasiadają w specjalnych obrotowych fotelach. Decyzje trenerów często wywołują wiele emocji i kontrowersji. Taka sytuacja miała miejsce w najnowszym odcinku, kiedy Lanberry zdecydowała, że w programie powinny pozostać siostry Maja i Zuzia Jabłońskie, co wywołało niezadowolenie widzów.