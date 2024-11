Tak dziś wygląda Sarsa. Słynne rogi zniknęły z jej głowy

Sarsa Markiewicz zrezygnowała z charakterystycznych rogów

Sarsa, która popularność zyskała głównie dzięki udziałowi w show TVP, "The Voice of Poland", wróciła do stacji-matki po latach, by opowiedzieć o muzycznej nowości, jaką przygotowała dla fanów.

Dla mnie ten utwór jest o tym, co działo się u mnie przez ostatnie dwa lata. Teledysk też będzie to pokazywał, jak tułam się po mieście. Nie ukrywam, że ten czas to była próba znalezienia siebie w podcastach, w radach innych ludzi, a chodziło o to, żeby spojrzeć w głąb siebie i tam znaleźć tę prawdę. (...) W mojej branży jest to powszechny nawyk otoczenia, że komentują, mówią, jaki masz być. (...) Macierzyństwo bardzo na mnie wpłynęło i mnie zmieniło. To trochę jak spuszczenie powietrza z balona i niebranie aż tak na serio całego świata. Wsparcie partnera też mi pomogło - zmienia dmuchanie w żagle - mogli usłyszeć widzowie śniadaniówki przy okazji premiery singla "Puch".