Gwiazdy na premierze filmu Beyonce. Internauci zszokowani odmienionym wyglądem piosenkarki: "MYŚLAŁAM, ŻE TO KIM KARDASHIAN" (ZDJĘCIA)

Beyonce może świętować kolejny sukces. Lada dzień do kin trafi film z jej udziałem, który bez wątpienia pomoże zasilić jej konto bankowe o kolejne zera. "Renaissance: A Film by Beyoncé" będzie kroniką z tegorocznej trasy koncertowej artystki, która dobiegła końca na początku października. Wpływy ze sprzedaży biletów na koncerty przekroczyły pół miliarda dolarów , a uczestniczyło w nich ponad 2,7 mln fanów piosenkarki.

To samo tyczy się zresztą najjaśniejszej gwiazdy wieczoru, czyli Bey, która również postanowiła poeksperymentować ze swoim wizerunkiem. Artystka na ogół omija ścianki szerokim łukiem, tym razem jednak zrobiła wyjątek i zapozowała do zdjęć, które opublikowano na oficjalnym profilu amerykańskiego wydania magazynu "Vogue". Fotografie wystrojonej w srebrną, przylegającą do ciała kreację piosenkarki w platynowej peruce (?) wywołały falę komentarzy osłupiałych internautów, którzy jednogłośnie stwierdzili, że 42-latka coraz bardziej upodabnia się do... sióstr Kardashian.