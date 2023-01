Gwiazdy na premierze filmu "Na Twoim miejscu": Jan Frycz z żoną, Paulina Gałązka, Magdalena Lamparska (ZDJĘCIA)

We wtorek w Warszawie odbyła się premiera najnowszej polskiej komedii w reżyserii Antonio Galdameza Munoza. Produkcja opowiada o młodym małżeństwie, które przez rutynowe życie coraz większymi krokami zbliża się do rozwodu. Przychodzi jednak taki dzień, kiedy para zamienia się ciałami, co jeszcze bardziej komplikuje ich życie.