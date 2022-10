Julia Wieniawa KPI z rad Pauliny Koziejowskiej: "Mam nadzieję, że mnie POCHWALI, bo jej zdanie jest dla mnie TAKIE WAŻNE" (WIDEO)

warszawiak 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

He he, krytyka od tej Pauliny poskutkowała, już nie ma, że majty prawie na wierzchu - co widać na załączonym obrazku. Już jakoś przyzwoicie, stylowo JW ubrana; w końcu. "Przyzwoicie" w sensie jakiejś klasy ubrania się, a nie tzw. garsonki po babci, sprzed 50 lat.