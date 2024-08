Gwiazdy na premierze serialu "Odwilż": Wyzwolona Skibińska, powracający do Polski Rozbicki i Dygant z odkrytym brzuchem (ZDJĘCIA)

Przez ostatnie tygodnie życie towarzyskie w stolicy zamarło. Wszystko przez sezon wakacyjny, który nie obfituje w spektakularne premiery kinowe czy telewizyjne. Od czasu do czasu gwiazdy mają okazję pokazać się na ściance i przypomnieć o sobie fanom. Tak było m.in. w połowie lipca, gdy odbyła się premiera bajki "Był sobie kot" . Patrząc jednak na listę gwiazd, można odnieść wrażenie, że największe sławy mają po prostu wakacje od show-biznesu.

O szczęściu mogą mówić twórcy serialu "Odwilż", którego drugi sezon zadebiutuje na platformie MAX jeszcze w sierpniu. Udało im się bowiem namówić największe gwiazdy produkcji, by znalazły czas i zapozowały na ściance. Szczególną uwagę fotoreporterów zwróciła wyzwolona Ewa Skibińska. 61-letnia aktorka założyła bardzo odważną górę do której dobrała... sportowe obuwie. Na bardziej zachowawcze stroje postawili pozostali aktorzy: Agnieszka Dygant, Katarzyna Wajda, Agnieszka Suchora oraz powracający do kraju z USA Nikodem Rozbicki.