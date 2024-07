Nikodem Rozbicki BALUJE z nowymi koleżankami w LA po rozstaniu z Julią Wieniawą (ZDJĘCIA)

Józek 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam 40 lat, wykształcenie, stabilną i świetnie płatną pracę, dom, samochód, psa i piękną żonę, latamy na Seszele dwa razy do roku, i przynajmniej raz do Lądka Zdroju, żyje mi się lekko i przyjemnie, ale jak u każdego, mój najlepszy okres to młode lata, sielskie i anielskie. Kto nie wspomina tych lat z rozrzewnieniem: schadzki, orgietki, studia, alkohol, kobiety, ćpanie, imprezy pod gołym niebem, taniec, śpiew... To se ne wrati :(