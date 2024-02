Gwiazdy na premierze spektaklu "Nienasyceni": Julia Wieniawa, Natalia Szroeder, Beata Tadla z mężem... (ZDJĘCIA)

Drugi tydzień lutego przyniósł polskim celebrytom kolejne okazje do brylowania na salonach. W ostatnich dniach w Warszawie odbyły się premiery aż dwóch wyczekiwanych zagranicznych produkcji - filmów "Priscilla" oraz "Bob Marley: One Love". W czwartek, gdy wielu Polaków zajadało słodkości, znani miłośnicy teatru pomaszerowali zaś do Garnizonu Sztuki. Tego wieczora odbyła się bowiem premiera spektaklu "Nienasyceni" w reżyserii Anity Sokołowskiej.