Gwiazdy na Tribeca Film Festival: dojrzały Antonio Banderas, szykowna Penelope Cruz, odmieniona Jessica Chastain... (ZDJĘCIA)

Siódmego dnia filmowej imprezy do nowojorskiego Spring Studios zawitało kilka gwiazd przy okazji dwóch dużych premier: "Alone Together" i "The Forgiven". Sporą uwagą fotografów cieszyła się Katie Holmes, która po raz pierwszy przyprowadziła ze sobą na imprezę partnera, Bobby'ego Wootena. Była żona Toma Cruise'a miała na sobie letnią, plecioną sukienkę, a młodzieńczego "looku" dopełnił złoty kolczyk w nosie.