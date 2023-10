Gwiazdy podziwiają teatralny debiut Heleny Englert: Ścibakówna i Englert, Zborowska i Wrona, Szymon Majewski... (ZDJĘCIA)

Anna 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Wrona,Majewski coś z tego kumają.Englert to wspaniały aktor,ale zbłaźnił się na starość u powiatowego.Porządny artysta powinien pogardzać tym miejscem.Panie Janie niech pan przestanie farbować te włosy,dwadzieścia lat temu był pan siwiutki,może tym artysta cuda się zdazaja.Talentu córki nie oceniam bo nie sledzeale być może będzie dobra aktorka,potencjał ma.Tak nawiase gdyby nazywała się Kowalska to ani jandy ani jej łaski by nie było.Brzydzi mnie to towarzystwo wzajemnej adoracji.Mam pytanie czy w telewizji na scenie znajda się kiedyś ludzie bez pleców ale zdolni.