Gwiazdy pozują na premierze thrillera: debiutujący na ściance Zoe Kravitz i Channing Tatum, Reese Witherspoon z synem, Haley Joel Osment...

Choć sezon ogórkowy w pełni, raz na jakiś czas gwiazdy mają okazję do tego, by nieco pobrylować i nie zapomnieć, jak pozuje się przed obiektywami fotoreporterów. W ciągu ostatnich tygodni odbyło się kilka mniej bądź bardziej ambitnych eventów. Nie brakuje oczywiście i premier.

Za oceanem też nie ma nudy. W czwartek w Los Angeles miał miejsce pierwszy oficjalny pokaz thrillera Zoe Kravitz. Na premierze filmu "Blink Twice" nie mogło zabraknąć oczywiście świeżo upieczonej reżyserki. Córka Lenny'ego Kravitza i Lisy Bonet pozowała na czerwonym dywanie z ukochanym i jednocześnie wcielającym się w główną postać Channingiem Tatumem. Był to ich ściankowy debiut. Zakochani postawili na czarne kreacje: ona wyciętą w talii sukienkę, on elegancki garnitur.