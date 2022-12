Gwiazdy są już w Zakopanem: Maja Hyży na przymiarkach, Vega z rodziną i Małgorzata Socha w butach za 3 TYSIĄCE (ZDJĘCIA)

Nowy rok zbliża się wielkimi krokami, a stacje telewizyjne od dawna przygotowują się do zorganizowania jednej z największych imprez w tym sezonie. Do zaciętej rywalizacji przystąpili przede wszystkim TVP i Polsat, którzy po raz kolejny będą walczyć o widzów podczas ostatniej nocy w tym roku.

Nie da się ukryć, że ostatnio szczególnie głośno było o "Sylwestrze Marzeń TVP", a wszystko to za sprawą hucznego odwołania występu przez Mel C. I w tym roku publiczny nadawca zadbał jednak o to, by na zakopiańskiej scenie pojawiła się gwiazda światowego formatu. Tym razem widzowie będą mogli bawić się w rytm piosenek Black Eyed Peas. Telewizja Polsat postawiła z kolei na wokalistów z ojczyzny. Na chorzowskiej scenie pojawią się między innymi Dawid Kwiatkowski, Lady Pank czy Beata Kozidrak z Bajm.