Gwiazdy ślą uśmiechy na 14. LGBT+ Film Festival w Warszawie: Ewa Skibińska, dawno niewidziana Anna Grodzka i Marianna Schreiber (ZDJĘCIA)

Wieczorkiem pograj sobie w "NARCOS: Rise Of The Cartels". Jest to turowa gierka, która sprawia frajdę. Łatwa w obsłudze. Druga pozycja jest dla osób ,które lubią gry retro. "Giana Sisters: Twisted Dreams". Trzecia zaś dla osób nie znających uniwersum "Mass Effect". Jeżeli nie znasz tego tytułu, to obowiązkowo nadrób. Pełna nazwa, to "Mass Effect: Legendary Edition".