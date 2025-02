Gwiazdy meldują się na "biforze" przed galą Grammy

Wiem ze tam jedno co jo znaja na swiecie to Dzenifer Lopez. A gdzie nasze aktorki takie jak Karolaj Dapierska Bozenka z Klanu natalja Janosik albo agnieszka Curys Bachleda albo inni? Ich znajom na swiecie i w ameryce a ja tamtych amerykanuw nie znom... Pewnie te amerykanskie "gwiazdy" to albo wyszły zamoarz za bogata paniom albo po znajomosci starzy zalatwiali im granie jak byli mali albo nowymyslali gupot rze je wszyscy znajo bo byli we filmach albo seksowali sie i majo dziecka z bogatym. Nie to co nasze prawdziwe gwiozdy.