Gwiazdy tłumnie przybyły na wystawę zdjęć: Katarzyna Warnke, Magdalena Boczarska z Mateuszem Banasiukiem, Agnieszka Dygant (ZDJĘCIA)

We wtorkowy wieczór pokaźna gromadka czołowych przedstawicieli rodzimego show biznesu wybrała się do kina Kinogram na wystawę zdjęć "Między ujęciami". Jej autorem jest mieszkający na co dzień w Meksyku fotograf i operator filmowy Adam Pluciński. Dzieła artysty były wielokrotnie nagradzane podczas polskich i zagranicznych festiwali. Pokaz jego najnowszych zdjęć patronatem objął TVN, stąd na premierowym evencie pojawiło się sporo gwiazd stacji.