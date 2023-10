Gwiazdy w najmodniejszych butach na jesień. Pisarek, Sokołowska, Olejnik… Kto je nosi najlepiej? (ZDJĘCIA)

Mokasyny to jeden z tych modeli butów, które z mody nie wychodzą nigdy. Od dekad są uznawane za absolutną klasykę, której zwyczajnie nie wypada nie mieć w szafie. Nigdy jednak obuwie to nie miało tak wysokich notowań wśród modowych influencerek, jak przez ostatnie trzy lata. Odpowiedzialny jest za to przede wszystkim włoski dom mody Prada, który w 2020 zafundował mokasynom wielki come back na wybiegi i… instagramowy feed celebrytek. Model tej marki kosztuje około 4 tysiące złotych i jest jednym z obiektów westchnień it-girls na całym świecie.