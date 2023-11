Gwiazdy żegnają Macieja Damięckiego: Anna Czartoryska, Janusz Panasewicz, Anna Dereszowska... (ZDJĘCIA)

W piątek dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci znanego i cenionego aktora, Mateusza Damięckiego . Informację przekazał za pomocą mediów społecznościowych jego syn, Mateusz Damięcki. Pożegnalny wpis zamieściła także córka Damięckiego, Matylda, która opublikowała grafikę własnego autorstwa z podobizną jej taty.

Nie wiadomo, co było przyczyną śmierci Macieja Damięckiego. Nie jest jednak tajemnicą, że aktor w przeszłości zmagał się z problemami zdrowotnymi - dwukrotnie zdiagnozowano u niego nowotwór. W dzieciństwie chorował na raka tarczycy , a w dorosłym życiu wykryto u niego raka prostaty. Po pokonaniu choroby zaangażował się w akcję "Prostata na lata", której celem jest promowanie badań profilaktycznych wśród mężczyzn.

Praca na scenie z Maciejem to była niezwykła przygoda, podobnie jak rozmowy o sztuce i życiu (...). Wielki smutek dla nas, którzy go znaliśmy i dla polskiej kultury. Do zobaczenia, Mistrzu - dodał Krzysztof Ibisz.