Halina Mlynkova poluje na domowe akcesoria w towarzystwie NOWEGO PARTNERA

Wokalistka i Marcin Kindla postanowili wybrać się na zakupy do centrum handlowego pod Warszawą, gdzie starannie wybierali meble i dodatki do wspólnego gniazdka.

W ostatnim czasie tabloidy szczególnie uważnie śledzą życie prywatne Haliny Mlynkovej. W sierpniu media obiegła informacja o rzekomym rozwodzie wokalistki z producentem muzycznym Leszkiem Wronką , którego poślubiła w 2015 roku. Para przez długi czas nie odnosiła się do plotek, w połowie września Wronka zamieścił jednak w sieci nową piosenkę o wymownym tytule "Kochałaś na niby", w której zdawał się rozliczać z nieudanego małżeństwa.

Wszystko wskazuje na to, że medialne plotki okazały się prawdą. Niedawno paparazzi przyłapali bowiem Mlynkovą i Kindla podczas wspólnego załatwiania sprawunków na mieście. Para opuściła mieszkanie celebrytki, po czym udała się do zaparkowanego nieopodal samochodu. Następnie zaś oboje ruszyli na zakupy do podwarszawskiego centrum handlowego. Odwiedzili tam kilka sklepów z wyposażeniem wnętrz, w których oglądali meble i starannie wybierali dodatki.