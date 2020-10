Halina Mlynkowa POTWIERDZA rozwód z Leszkiem Wroną: "Ja nie odchodzę z błahych powodów. NIGDY"

KOKO 38 min. temu zgłoś do moderacji 21 4 Odpowiedz

Ach co to był za ślub....Trzy razy suknia zmieniana, media, wielka miłość...I po co to było? Tyle szumu a miłości nie widać było. To tylko układy...Po co młodej, pięknej kobiecie mężczyzna mało atrakcyjny i 16 lat starszy? Taka jest kolej tego rodzaju związków Panowie :-)