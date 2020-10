Halina Mlynkova ma NOWEGO FACETA?!

Asiaa 20 min. temu zgłoś do moderacji 37 5 Odpowiedz

A co, ma siedzieć i płakać, to byłoby ok? Ja płakałam 2 lata po byłym, on w tym czasie zdążył zrobić dziecko nowej dziewczynie i to jest ok, ale jak kobieta się szybko pociesza to już jest źle, typowe