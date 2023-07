Heidi Klum i Tom Kaulitz wymieniają czułości nad jeziorem Como. Romantycznie? (ZDJĘCIA)

? ? ? 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

C'mon ludzie...jeśli jesteś Heidi Klum to możesz! 😁 lub jeśli imponujesz urodą i czymś jeszcze młodszemu facetowi to też możesz. Sekret w tym by czuł się jakby trafił 6 w lotto bądź jakby spełniło się jego marzenie