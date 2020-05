Hirek Wrona i Marcin Kydryński TEŻ ODCHODZĄ z radiowej Trójki!

Dziś postanowiłem pożegnać się z Trójką. Napisałem w tej sprawie do Dyrektora Programu III. Być może spotkamy się jeszcze we wtorek i w środę. Taki był plan. Jednak nie mam tej pewności. Bardzo wszystkim Trójkowiczom dziękuję za wsparcie, za wiedzę, za naukę zawodu i za wszystkie dobre fluidy. Niezmiennie ciepłe słowo kieruję do moich radiowych Ojców: Jana Chojnackiego, Wojciecha Manna i Grzegorza Wasowskiego. Dziękuję wszystkim Szanownym Słuchaczom! Dzięki Wam mogłem się rozwijać i dla Was tak bardzo się starałem. To jedyne oświadczenie w tej sprawie. Nie będę zabierał już głosu na temat przyczyn mojej dymisji. Proszę o uszanowanie mojej woli - czytamy w oświadczeniu dziennikarza.