Historia czteroletniej miłości Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego: wspólne pasje, imprezy i jedno ROZSTANIE w trakcie (ZDJĘCIA)

Od 2018 r. aktorka pokazywała się w towarzystwie Nikodema Rozbickiego. Chociaż para długo ukrywała uczucie, które ich połączyło, to z czasem celebrycka miłość rozkwitła na dobre. Zakochani chętnie dzielili się w sieci rozmaitymi romantycznymi kadrami, a także nie szczędzili wzajemnych czułości w wywiadach. Wszystko co dobre, kiedyś się jednak kończy. W ostatnim czasie w mediach spekulowano, że płomienne uczucie łączące parę stało się już historią. Okazuje się, że jest to prawda. Rozstanie, w rozmowie z reporterem "Pomponika, oficjalnie potwierdziła właśnie sama Julia Wieniawa.