Historia miłości Kuby Wojewódzkiego i Anny Markowskiej: wspólne pozowanie przy urnie, "trójkąt" z Fabijańskim i zdjęcia stóp...

Wkrótce Wojewódzkiego i Markowską znów zaczęto widywać razem. Gwiazdor dodał nawet zdjęcie, pod którym napisał żartobliwie, że to, co jest między nim a modelką, można nazwać "wojną". Seba zaś sprawiał wrażenie zawiedzionego. "Cóż... Wygląda na to, że jedyne, co mogę, to życzyć powodzenia. Bez ironii" - zareagował na fotografie Ani i Kuby.