Hollywoodzka śmietanka towarzyska na gali CFDA Fashion Awards 2024: Paris Hilton, Kylie Jenner, Blake Lively i inni

Dla Blake był to powrót do publicznego pojawiania się po ostatniej aferze, która rozpętała się podczas promowania przez aktorkę filmu "It Ends With Us". Gwiazda na planie kierowała swoją rolą tak, by film o przemocy domowej wyglądał bardziej na komedię romantyczną. Została także oskarżona o to, że bagatelizuje problem przemocy domowej, gdy zachęcała, żeby zabrać przyjaciół i ubrać się kwieciście na seans filmowy.