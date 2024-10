Hollywoodzki fryzjer wspomina koszmarną współpracę z Blake Lively i Anne Hathaway. "Przez cztery miesiące traktowała mnie jak SŁUGĘ"

Fryzjer gwiazd wspomina koszmarną współpracę z Blake Lively i Anne Hathaway

Krótko po wypłynięciu archiwalnego nagrania z felernego wywiadu, Anne Hathaway przeprosiła reporterkę, próbując ratować swoje dobre imię. Afera ucichła, lecz zdaje się, że aktorka znów może mieć kłopoty. Tym razem o jej rzekomo nieprzyjemnym usposobieniu opowiedział w podcaście "What It Was Like" znany hollywoodzki fryzjer. Emanuel Miller w najnowszym wywiadzie przyznał, że współpraca z Blake Lively była trudna, ale to Anne Hathaway zrobiła na nim najgorsze wrażenie.