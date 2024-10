Do sieci trafiło nagranie, jak Anne Hathaway LEKCEWAŻY dziennikarkę. Teraz przeprasza. "Nie spodziewałam się, że się do mnie odezwie"

O Kjersti Flaa zrobiło się głośno za sprawą wywiadu z Blake Lively . Norweska reporterka została karygodnie potraktowana przez aktorkę, co ujawniła dopiero po latach. Wówczas na gwiazdę spadła ogromna krytyka. Okazuje się, że nie była to jedyna trudna rozmowa, którą miała okazję przeprowadzić zajmująca się show-biznesem Kjersti.

W 2012 roku Kjersti Flaa przeprowadziła wywiad z Anne Hathaway . Miało to miejsce podczas promocji "Les Misérables". Po latach rozmowa wróciła na tapet. Reporterka postanowiła opowiedzieć o swoich przeżyciach z gwiazdą, która miała ją lekceważyć podczas spotkania. Oczywiście wywołało to sporą sensację i film natychmiast stał się viralem w sieci.

Anne Hathaway przeprasza za swoje zachowanie

Muszę przyznać, że byłam w szoku. (...) Nie spodziewałam się, że w ogóle się do mnie odezwie. Myślałam, że ona nigdy nie zobaczy tego nagrania, ale zrobiła to. Zrobiła coś naprawdę niesamowitego - stwierdziła.

To była bardzo osobista wiadomość i uznałyśmy, że nie zdradzę szczegółów jej treści, ale chciałam opowiedzieć wam o tym, co zrobiła, bo uznałam, że to po prostu niesamowite. Mam tak wielki szacunek dla ludzi, którzy przyznają się do swoich błędów i mówią, że im przykro. Przepraszam to takie potężne słowo - wyznała dziennikarka.