Podcasterka ujawniła prawdę o Jennifer Lopez. Tak wspomina spotkanie z gwiazdą: "Jest BARDZO NIEPRZYJEMNĄ osobą"

Zobacz także: Klaudia Antos zdradza, że Jennifer Lopez ZNOWU zaprosiła ją do współpracy!

Podcasterka ostro o Jennifer Lopez. Spotkania z gwiazdą nie wspomina najlepiej

Ja również podzielam podobne negatywne historie, jakie opowiada cały świat. Czuję się źle, ponieważ zbliżamy się do punktu, w którym to jest znęcanie się nad J.Lo. Ona jest po prostu bardzo nieprzyjemną osobą - padło w "Citizen McCain".

Kobieta miała "przyjemność" obcować z Lopez w programie "The View", którego była gospodynią w latach 2017-2021.

Miała największą świtę, jaką kiedykolwiek widziałam. Więcej niż Kim Kardashian i prezydent. Po prostu nie rozumiem, do czego jej było to potrzebne - wspomina.

Będę miała przez to mnóstwo kłopotów, ale pamiętam, że z J.Lo miała osobę, której jedynym zadaniem było trzymanie lustra ze światłami. (...) Pamiętam, że pomyślałam: "Biedny człowiek, co za dziwna praca" - kontynuowała, dodając, że Lopez nie podjęła minimum wysiłku, by rozmowa przebiegła w miłej atmosferze.