"Hotel Paradise". Widzowie MIAŻDŻĄ Olę: "Twoje zdanie G*WNO KOGO OBCHODZI"

Zarówno Olka jak i Luiza to skrajnie zakłamane, obłudne i dwulicowe osoby. W dodatku prezentujące niski poziom inteligencji i kultury osobistej. Nie mogą zrozumieć, ze jeśli one knują, tworzą intrygi i spiskują w kwestii innego uczestnika to tak samo może to do nich wrócić. Ich zdziwienie i niezrozumienie w kwestii niechęci ze strony Krystiana jest wręcz niepokojąco śmieszne i jednocześnie żałosne. Wywaliły mu partnerkę z programu, a teraz się dziwią, ze chłopak ich nie trawi. Gdzie tu logika ? One są tak głupie, czy to czysta hipokryzja ?