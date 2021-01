Ida Nowakowska już wie, jakie imię da córce. Jest ŚWIATOWO

OMG 11 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Boże, Jezu i wszyscy święci.. Jak to taka narodowa, taka patriotka, taka za PIS-em i ma męża nie Polaka, córce chce dać nie polskie imię..... Co na to Kurski, co na to Balbina???? A może te jej pseudo patriotyczne bełkoty to tylko dla utrzymania gaży???? Ile ludzi w tym smutnym kraju robi z siebie oszołomów dla pieniędzy??? Czy wszystko jest na sprzedaż???