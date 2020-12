Ida Nowakowska skończyła 30 lat

iza 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Nikt nikogo nie krytykuje i nie obraża za to ze jest ateistą ale jak ktoś powie ze wierzy w Boga i chodzi do kościoła to od razu pelno jaki i nienawiść.. ktoś chce wizycie niech wierzy, ma do tego prawo. Tylko głupcy nie wierzą... bol co jeśli niebo naprawdę istnieje?..