Ida Nowakowska sceptycznie o słowach papieża Franciszka popierającego związki jednopłciowe: "Dużo rzeczy jest WYJĘTYCH Z KONTEKSTU"

Jasmine 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Papież komunistów i pogan idzie w zaparte bijąc srebrną monetę z pachamama. KulturaWatykan wyemitował monetę przedstawiającą matkę niosącą ziemię w swoim łonie. Emisja monety przypada prawie na rok po tym jak bożek Pachamama był czczony w ogrodach watykańskich w obecności papieża Franciszka w ramach ceremonii otwarcia synodu amazońskiego. „Mennica Państwowa Watykanu wyemituje srebrną monetę 10 euro wykonaną przez Maestro Oldaniego, przedstawiającą matkę niosącą ziemię w swoim łonie, której jesteśmy winni troskę i miłość, jak gdyby była córką, z długimi pszenicznymi kłosami we włosach co jest odniesieniem do przeszłości i przyszłości, które stają się ponadczasowe, a zatem wieczne”, stwierdza oficjalny opis monety. „Świętowanie życia na ziemi jest zobowiązaniem do troski o planetę, projektem, który Kościół zamierza wesprzeć, wielkim i złożonym dziełem, którego celem jest: promowanie międzynarodowych działań gwarantujących każdemu przyszłość, niezbędne pożywienie, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, tak aby postęp gospodarczy był łączony z postępem społecznym, bez którego nie ma prawdziwego postępu”. […] Jesienią 2019 roku Alexander Tschugguel, młody austriacki katolik, wyrzucił do Tybru w Rzymie kontrowersyjne posągi Pachamamy po tym, jak przez wiele dni były one widoczne w rzymskim kościele. Podobne posągi były również używane podczas ceremonii religijnej w ogrodach watykańskich 4 października 2019 r. Papież Franciszek nawet pobłogosławił jedną z rzeźb. Podczas ceremonii ludzie kłaniali się do ziemi, oddając cześć posągowi. Ponadto Papież modlił się przed statuą Pachamamy w katedrze św. Piotra 7 października, a następnie towarzyszył jej w procesji do sali synodalnej. […] W liście otwartym mocno potępiającym użycie posągu Pachamamy na Synodzie Amazońskim w Watykanie, biskup Schneider napisał: „Na oczach całego świata i w obecności Papieża odbywały się wyraźne akty religijnej adoracji, symboli i posągów pogańskich, rdzennych religii południowoamerykańskich, tzw. „Pachamama” ”. Kościół we Włoszech z rytualnymi tańcami hinduskimi: „Takie postępowanie najwyższego autorytetu kościelnego, które nie tylko nie zabrania stosowania symboli religii pogańskich i ich kultu, ale wręcz je usprawiedliwia, powoduje wielką szkodę dla zbawienia dusz, ponieważ w ten sposób zaprzecza się i podważa pierwsze przykazanie, które w praktyce zostaje uchylone” powiedział Schneider.