Ida Nowakowska opuszcza szpital im. Świętej Rodziny w towarzystwie męża i synka

Ida Nowakowska jest jedną z tych celebrytek, które nawet w ciąży nie zwalniają tempa. Po ogłoszeniu w Pytaniu na śniadanie, że spodziewa się dziecka, tancerka nie odłożyła na bok zobowiązań związanych z pracą w telewizji. W efekcie ciężarną 30-latkę mogliśmy oglądać zarówno w śniadaniówce, jak i Dance Dance Dance, aż do dnia porodu.

To właśnie przed gmachem budynku paparazzi udało się sfotografować świeżo upieczonych rodziców. Na wykonanych przez fotoreporterów zdjęciach widzimy, jak Ida i jej mąż zabierają synka do domu. Nie da się nie zauważyć, że tego dnia Nowakowska i Herndon postawili na pasujące do siebie stylizacje. Podczas gdy prezenterka TVP zdecydowała się na beżowy kombinezon i czarne adidasy na koturnie, ojciec jej dziecka założył na siebie beżowe spodnie, biały t-shirt i czarne buty.